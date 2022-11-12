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Овечкин травмировал Сергачева и Чернака бросками в большинстве в 3-м периоде матча «Вашингтон» – «Тампа»

Овечкин травмировал Сергачева и Чернака бросками в большинстве в 3-м периоде матча «Вашингтон» – «Тампа»

Александр Овечкин травмировал Михаила Сергачева и Эрика Чернака бросками в большинстве. Защитники «Тампы» получили травмы, блокируя броски капитана «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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