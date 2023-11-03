В Мичуринске подрядчика оштрафовали за нарушение сроков по благоустройству территорий

В Мичуринске подрядчик заплатит крупный штраф за неисполнение обязательств по двум контрактам. По результатам проведенной прокуратурой проверки установлено, что подрядная организация нарушила сроки выполнения работ по текущему ремонту и благоустройству общественных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии