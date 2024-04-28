МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Место генерала армии Суровикина - главкома СВО - на прямую подчиненного Верховному главнокомандующему!👍👈⚔️👍Генерал Армагеддо...
  • Татьяна Кибишева
    Хуснуллину нужно поклониться до земли за его действия. Неужели наш президент настолько ослеп и оглох, что не видит и ...Мигранты штурмуют...
  • Дмитрий Гурин
    Подумайте, почему Путин объявил СВО именно два года назад а не раньше? Почему не помог предотвратить переворот в февр...На Западе вчитали...

Пустая трата денег на невозможное. США вложились в Украину, неспособную победить Россию. В чем же заключается план Америки?

Пустая трата денег на невозможное. США вложились в Украину, неспособную победить Россию. В чем же заключается план Америки?

© AP Photo / Mariam Zuhaib Сегодня 282 прочитали США вложили огромное количество денег в конфликт на Украине, но ради чего? Спустя два года боевых действий они так и не представили четкого описания того, что такое — "победа" Киева, пишет автор статьи для TNI.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх