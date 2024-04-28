© AP Photo / Mariam Zuhaib Сегодня 282 прочитали США вложили огромное количество денег в конфликт на Украине, но ради чего? Спустя два года боевых действий они так и не представили четкого описания того, что такое — "победа" Киева, пишет автор статьи для TNI.
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