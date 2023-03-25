Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А  ЧТО  эта  СУКА  думала , она будет  СРАТЬ  на  РОССИЙСКУЮ АРМИЮ  а с ней  ДОЛЖНЫ ещё и  СЮСЮКАТЬСА , МРАЗЬЮ.....????Осуждённая барнау...
  • Россиянин
    Ну так дайте указание товарищ Медведев провайдерам разблокировать торренты. Вот и будем скчивать.Медведев призвал ...
  • Владимир Васильевич Шеин
    Единство стран Запада в противостоянии России не исчезнет, невзирая на продолжительность боевых действий на Украине, ...Байден: единство ...

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии

Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии По словам замглавы Совбеза, "успешной защите отчизны" в настоящий момент соответствует смешанная армия Армия России должна быть больше, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх