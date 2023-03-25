Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии По словам замглавы Совбеза, "успешной защите отчизны" в настоящий момент соответствует смешанная армия Армия России должна быть больше, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев призвал увеличить численность призывно-контрактной армии По словам замглавы Совбеза, "успешной защите отчизны" в настоящий момент соответствует смешанная армия Армия России должна быть больше, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
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