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Аргументы и Факты

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Зеленскиий загнан в угол: в ЕС готовят удар по Киеву после выборов

Зеленскиий загнан в угол: в ЕС готовят удар по Киеву после выборов

Во Франции набирает обороты президентская гонка. Накануне в Париже прошли первые масштабные дебаты, однако главная интрига кампании разворачивается не на сцене, а за кулисами.

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