Пшено на гарнир в кастрюле больше не варю: жареное пшено, без горечи (делюсь проверенным рецептом)

Теперь пшено готовлю именно так. Таким способом оно получается рассыпчатым, нежным и без горечи. Раньше я на гарнир не особо — то готовила пшено, а когда попробовала приготовить по этому рецепту, моей семье понравилось.
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