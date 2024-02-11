СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ В былые времена такое стало бы поводом к объявлению войны, а в какой-нибудь восточной стране могло бы стоить послу и жизни.
РОССИЮ БУДУТ СУДИТЬ: ДЕСЯТЬ ОБВИНЕНИЙ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ ПУТИНУ
Комментарии
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ninikooo Митусова
Выслать эту ведьму в течение 24 часов, как русофобку!!! На кой она нам сдалась? Ее место в Украине- там много собратьев по разуму, злости и ненависти
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2 час.
СП
Сергей Потемкин
Неееет. Если она себе такое позволила, значит не боится.... об этом думайте. Дипломатия, тут с кондачка ничего не происходит. С кем надо согласовано
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2 час.
Ирина Черных
Вы правы, а приезжие в Израиле не скрывают свое презрение к местному еврейскому населению. Весело живут!
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1 час.
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