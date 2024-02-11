РОССИЮ БУДУТ СУДИТЬ: ДЕСЯТЬ ОБВИНЕНИЙ ПОСЛА ИЗРАИЛЯ ПУТИНУ

ninikooo Митусова Выслать эту ведьму в течение 24 часов, как русофобку!!! На кой она нам сдалась? Ее место в Украине- там много собратьев по разуму, злости и ненависти

СП Сергей Потемкин Неееет. Если она себе такое позволила, значит не боится.... об этом думайте. Дипломатия, тут с кондачка ничего не происходит. С кем надо согласовано