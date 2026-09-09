Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 14

Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 14 человек. Спасатели в среду обнаружили тела еще двух альпинистов, сообщили в региональном управлении МЧС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- L Депутат Рады Безу...
- СК Посла Бельгии в М...
- Информационная во...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым