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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Франц Вагнер о данках в матче с Францией: «Не помню тот, что через Вембаньяму. Мне больше понравился другой»

Франц Вагнер о данках в матче с Францией: «Не помню тот, что через Вембаньяму. Мне больше понравился другой»

В первой четверти Вагнер поставил сверху с сопротивлением звездного Виктора Вембаньямы, а в третьей его жертвами стали сразу Матиас Лессор и Исайя Кординье.

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