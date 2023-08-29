Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева, чтобы проверить реальную численность личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева, чтобы проверить реальную численность личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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