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Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки ВСУ

Марочко: в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева для проверки ВСУ

Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что в Харьковскую область прибыла комиссия из Киева, чтобы проверить реальную численность личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А чтоЮ поприветствовать комиссию из Киева чем ни будь серьезным не вышло? Не доглядели.
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4 час.

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