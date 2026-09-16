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Владимирские новости

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Инфляция в ЦФО за полгода составила 4,4%

Инфляция в ЦФО за полгода составила 4,4%

В первом полугодии 2026 года товары и услуги в ЦФО подорожали на 4,4%, при этом услуги выросли в цене на 8%.

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