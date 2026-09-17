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Мировое обозрение

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Две «Танюши» — и вперёд: Бойцы «Центра» создали «большую-большую» гранату

Две «Танюши» — и вперёд: Бойцы «Центра» создали «большую-большую» гранату

Российские военнослужащие из группировки войск «Центр» наладили выпуск и применение нового штурмового боеприпаса, получившего неофициальное название «Танюша».

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