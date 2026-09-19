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Газета.ру

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Вадим Ковалев: москвичи могут голосовать разными способами

Вадим Ковалев: москвичи могут голосовать разными способами

Более 2,4 млн человек стали участниками голосования на выборах депутатов Госдумы, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

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