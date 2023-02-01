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Аренда Зиеша в «ПСЖ» сорвалась. «Челси» выслал документы позже дедлайна

Переход вингера Хакима Зиеша из «Челси» в аренду в «ПСЖ» сорвался. Лондонский клуб выслал документы по трансферу 29-летнего марокканца позже дедлайна, сообщает журналист CBS Бен Джейкобс.

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