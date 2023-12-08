В Россию пришел штамм ковида, поражающий славян. За неделю умерли 90 человек

Врачи рекомендуют россиянам измерять сатурацию, это позволит вовремя обнаружить у себя опасный признак коронавируса Михаил Зубов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Материал комментируют: Игорь Никулин В России, которая казалось бы приобрела коллективный иммунитет, снова начали умирать от ковида.