Первый этап продления МЦД в ближайшие к Москве регионы начнётся в 2025 году

В 2025 году начнётся реализация первого этапа проекта продления Московских центральных диаметров (МЦД) до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, который займёт три-четыре года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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