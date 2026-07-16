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62ИНФО | Новости Рязани

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С начала года в Рязанской области более 3770 человек совершили административные правонарушения

С начала года в Рязанской области более 3770 человек совершили административные правонарушения

Итоги за первое полугодие были подведены на совещании по результатам работы подразделений вневедомственной охраны, участие в котором приняли врио начальника областного управления Росгвардии Сергей Ларькин и начальник вневедомственной охраны по Рязанской области Сергей Горковенко.

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