США планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая

Соединенные Штаты планируют расширить торговые санкции в отношении технологического сектора Китая. Американские власти намерены наложить лицензионные требования на сделки с дочерними компаниями, чьи материнские компании уже находятся под санкциями.
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