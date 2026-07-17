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Юрист: низкие оценки не основание для отказа в обучении в десятом классе

Юрист: низкие оценки не основание для отказа в обучении в десятом классе

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил, что школа не вправе отказывать ребёнку в приёме в обычный десятый класс из-за результатов ОГЭ или среднего балла аттестата.

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