Юрист: низкие оценки не основание для отказа в обучении в десятом классе

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил, что школа не вправе отказывать ребёнку в приёме в обычный десятый класс из-за результатов ОГЭ или среднего балла аттестата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии