В Петербурге разработали систему для защиты БПЛА от киберугроз

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали программно-аппаратное решение, которое позволяет находить и ликвидировать различные киберугрозы, которые мешают работе беспилотников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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