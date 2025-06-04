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Царьград

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Политик Бэннон: Грэм* и Зеленский могут развязать Третью мировую войну

Политик Бэннон: Грэм* и Зеленский могут развязать Третью мировую войну

Американский политик призвал остановить сенатора.Стив Бэннон, бывший советник президента США по политическим и стратегическим вопросам, выступил с резкой критикой в своем эфире в социальной сети X.

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