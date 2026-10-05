Певица Ольга Орлова призналась, что сейчас находится в своем максимальном весе

Телеведущая, певица Ольга Орлова раскрыла свой вес. Звезда устроила интерактив с подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), которые задали ей вопросы о фигуре.
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