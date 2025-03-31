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Американские медиа утверждают, что Китай заблокировал сделку по продаже портов на Панамском канале американской компании

Американские медиа утверждают, что Китай заблокировал сделку по продаже портов на Панамском канале американской компании

Американские СМИ описывают ситуацию с владельцами Панамского канала после угроз со стороны Дональда Трампа значительно повысить пошлины в отношении Панамы в связи с «управлением инфраструктурой канала Китаем».

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