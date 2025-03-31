Американские медиа утверждают, что Китай заблокировал сделку по продаже портов на Панамском канале американской компании

Американские СМИ описывают ситуацию с владельцами Панамского канала после угроз со стороны Дональда Трампа значительно повысить пошлины в отношении Панамы в связи с «управлением инфраструктурой канала Китаем».
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