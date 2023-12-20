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FTimes

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Астрологический прогноз: что ожидает Россию в 2024 году

Астрологический прогноз: что ожидает Россию в 2024 году

Астрологический прогноз: что ожидает Россию в 2024 году Елена ГалицкаяАстрологический эксперт Дмитрий Astrobel поделился своим прогнозом на 2024 год, предвидя существенные изменения в различных аспектах жизни России, информируют журналисты ftimes.

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