Астрологический прогноз: что ожидает Россию в 2024 году Елена ГалицкаяАстрологический эксперт Дмитрий Astrobel поделился своим прогнозом на 2024 год, предвидя существенные изменения в различных аспектах жизни России, информируют журналисты ftimes.