На саммите G7 договорились развивать экономический коридор Европа — Индия

Глобальные инфраструктурные проекты, такие как экономический коридор Индия — Ближний Восток — Европа (IMEC), обязались продвигать страны «Большой семерки» в итоговом коммюнике по итогам саммита в Италии, 15 июня сообщает The Economic Times.
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