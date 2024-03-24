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Ирина Винер, Филипп Киркоров, Мот, Любовь Успенская и другие звезды со всего мира встретились на Исторической сцене Большого театра на Премия BraVo

Ирина Винер, Филипп Киркоров, Мот, Любовь Успенская и другие звезды со всего мира встретились на Исторической сцене Большого театра на Премия BraVo

В этом году вручение драгоценных скрипичных ключей традиционно проходило с особым изяществом, а гости из России, Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и Южной Америки оказались в удивительной атмосфере всеобщего единения.

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