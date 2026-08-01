В МИД заявили, что Европа открыто готовится к войне с Россией

Европейские страны открыто готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя предстоящие совместные ядерные учения Германии и Франции.
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