США одобрили Украине «финальный» пакет помощи: главное за сутки

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты передают Киеву военную помощь на сумму 250 миллионов долларов, союзники Украины допустили переговоры с РФ, а российским учителям пообещали достойную оплату труда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии