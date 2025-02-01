Тото Вольфф: «Календаря Боттаса в стиле ню больше не будет. Если Валттери хочет, пусть оставит уродливый маллет»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что Валттери Боттас, вернувшийся в команду как резервный пилот, перестанет выпускать календарь с собственными обнаженными фото, но может сохранить своеобразную прическу.
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