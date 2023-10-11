«Ониксы» громят порты Большой Одессы

Понятно, что сейчас внимание переключилось с хутора на якобы цивилизованный мир. Все взгляды на себя перетянула война в Израиле.
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