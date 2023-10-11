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«Ониксы» громят порты Большой Одессы

«Ониксы» громят порты Большой Одессы

Понятно, что сейчас внимание переключилось с хутора на якобы цивилизованный мир. Все взгляды на себя перетянула война в Израиле.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Это пристрелка. И все должны это прекрасно или не очень понимать.
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