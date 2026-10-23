Среднее количество DDoS-атак за 9 месяцев снизилось на 65%, но мощность и продолжительность инцидентов выросли: максимальная емкость атаки по объему трафика на 46% выше, чем в 2025 году, а рекорд по длительности составил 7 суток.
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