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Мурманская область, недалеко от п. Никель

Мурманская область, недалеко от п. Никель

среди бескрайних тундр, озер и горных массивов самого севера Кольского полуострова, недалеко от п. Никель   находится заброшенная и потихоньку разрушающаяся научная станция Кольской комплексной геолого-разведовательной экспедиции глубокого бурения.

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