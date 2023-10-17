Мурманская область, недалеко от п. Никель

среди бескрайних тундр, озер и горных массивов самого севера Кольского полуострова, недалеко от п. Никель находится заброшенная и потихоньку разрушающаяся научная станция Кольской комплексной геолого-разведовательной экспедиции глубокого бурения.
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