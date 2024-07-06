Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Москве© РИА Новости / POOL Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может выступить в роли спасителя Европы "в губительной игре на самоуничтожение под давлением США", учитывая его заинтересованность в отношениях с Москвой, сообщил РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шгагошев.