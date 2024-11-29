Внимание, владельцы квартир! С 1 декабря штрафы за балконы составят 15 тысяч рублей в день! Ирэн ОрлонскаяС 1 декабря начинают действовать новые правила, которые могут оказать значительное влияние на владельцев квартир, имеющих балконы.