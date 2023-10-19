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"Соколиная охота" на бюджет: кто ворочает миллиардами в петербургской подземке

"Соколиная охота" на бюджет: кто ворочает миллиардами в петербургской подземке

В Санкт-Петербурге "Метрострою Северной столицы" (МССС) со второго раза удалось выбрать подрядчика на горно-экологический мониторинг при строительстве нового участка метро "коричневой" линии между станциями "Казаковская" и "Путиловская".

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