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«Известия» публикуют эксклюзивные кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»

«Известия» публикуют эксклюзивные кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»

Для съемок фильма «Король и Шут. Навсегда», премьера которого запланирована на 19 февраля 2026 года, в павильоне в Санкт-Петербурге была возведена масштабная трехэтажная декорация, внешне напоминающая Колизей.

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