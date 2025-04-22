«Известия» публикуют эксклюзивные кадры со съемок фильма «Король и Шут. Навсегда»

Для съемок фильма «Король и Шут. Навсегда», премьера которого запланирована на 19 февраля 2026 года, в павильоне в Санкт-Петербурге была возведена масштабная трехэтажная декорация, внешне напоминающая Колизей.
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