Объём ввода соцобъектов в Петербурге вырастет почти на четверть в 2024 году

Речь идёт о 36 школах, колледжах и вузах на 33000 мест, 38 детских садах и 10 поликлиниках. В этом году в Петербурге планируется ввести в эксплуатацию 99 социальных объектов, включая детсады, школы и поликлиники.
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