iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

14 тыс. долларов и запас хода 2000 км. Гибридный кроссовер BYD Song L появился у дилеров в Китае

14 тыс. долларов и запас хода 2000 км. Гибридный кроссовер BYD Song L появился у дилеров в Китае

BYD расширяет модельный ряд своих автомобилей с гибридной силовой установкой DM-i пятого поколения. Она, напомним, дебютировала в седанах BYD Qin L и BYD Seal 06 и показала чудеса экономичности, ну а на подходе уже третья модель с инновационной силовой установкой — кроссовер BYD Song L DM-i: автомобиль уже засветился в официальном видеоролике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх