14 тыс. долларов и запас хода 2000 км. Гибридный кроссовер BYD Song L появился у дилеров в Китае

BYD расширяет модельный ряд своих автомобилей с гибридной силовой установкой DM-i пятого поколения. Она, напомним, дебютировала в седанах BYD Qin L и BYD Seal 06 и показала чудеса экономичности, ну а на подходе уже третья модель с инновационной силовой установкой — кроссовер BYD Song L DM-i: автомобиль уже засветился в официальном видеоролике.