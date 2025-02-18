Китайские бренды нарастили расходы на рекламу в три раза

Китайские компании потратили на рекламу в VK 2,2 млрд руб. по итогам 2024 г., что привело к тому, что они вышли на второе место по расходам после российских сообщает РБК со ссылкой на директора по продукту «VK Реклама» Якова Стинского.
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