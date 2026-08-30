Socrat и Lera со сцены поздравили дочь бойца СВО из Губкинского с днем рождения

В Губкинском на праздничном концерте в честь 40-летия города выступили его уроженка, известная актриса и певица Валерия Астапова (Lera) и ее муж Кирилл (исполнитель Socrat).
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