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Царьград

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Воин, с которым нельзя не победить: 6 сентября добровольная мобилизация русских. Москва готовится

Воин, с которым нельзя не победить: 6 сентября добровольная мобилизация русских. Москва готовится

Год назад на улицы Москвы вышло почти полмиллиона человек, показав наше сплочение в ответ на угрозы. Но легче не стало.

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