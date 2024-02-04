Самый дорогой французский кроссовер будет выглядеть так: первые изображения DS 8

Французская автомобильная марка DS, разорвавшая отношения с Citroen в 2014 году и ставшая самостоятельным премиальным брендом, сейчас принадлежит концерну Stellantis, который активными усилиями собирается сделать ее популярной.
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