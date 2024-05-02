Еще пять южноуральских компаний попали под санкции США

Пять компаний из Челябинской области вошли в очередной санкционный список США. Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый санкционный список из 300 физических и юридических лиц министерство финансов США опубликовало вчера, 1 мая.
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