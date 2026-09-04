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Царьград

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Почему в ВСУ так боятся "Рассвета", если проект "провален"? Эксперт всё объяснил

Почему в ВСУ так боятся "Рассвета", если проект "провален"? Эксперт всё объяснил

В последние дни в ряде инноагентских российских и проукраинских информационных ресурсов появились сообщения о якобы неудачном развертывании русской группировки низкоорбитальных спутников связи "Рассвет-3", которую рассматривают как аналог американской Starlink.

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