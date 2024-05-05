Победителем турнира болельщиков «Водника» стала команда «Любимый город»

XIII турнир по мини хоккею с мячом среди болельщиков «жёлто-зелёной» команды прошёл на льду крытого модуля стадиона «Труд» наканунеXIII турнир по мини хоккею с мячом среди болельщиков «жёлто-зелёной» команды прошёл на льду крытого модуля стадиона «Труд» наканунеНапомним, что соревнования были посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и столетию стадиона «Труд».
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