Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

5 подписчиков

Победителем турнира болельщиков «Водника» стала команда «Любимый город»

XIII турнир по мини хоккею с мячом среди болельщиков «жёлто-зелёной» команды прошёл на льду крытого модуля стадиона «Труд» наканунеXIII турнир по мини хоккею с мячом среди болельщиков «жёлто-зелёной» команды прошёл на льду крытого модуля стадиона «Труд» наканунеНапомним, что соревнования были посвящены 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и столетию стадиона «Труд».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх