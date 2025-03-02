Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен поддержать Украину оружием и деньгами

Всеобъемлющие гарантии безопасности для Украины со стороны Евросоюза предполагают военные поставки и обеспечение экономической устойчивости этой страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 2 марта на брифинге.
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