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Татар-информ

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Соцфонд РФ: пенсии по старости начнут назначать без заявления

Соцфонд РФ: пенсии по старости начнут назначать без заявления

В России планируют перевести назначение пенсий по старости в проактивный режим – без необходимости подачи заявления со стороны гражданина.

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