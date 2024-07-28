На Крымском мосту восстановили движение автомобилей

Движение на Крымском мосту возобновилось всего через девять минут после закрытия проезда. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале, посвященном оперативной ситуации на мосту, перекрытие было зафиксировано в 00:19 по московскому времени.
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