Мошенники изобрели новую схему обмана с «выплатами» в евро

Компания F6 (ранее известная как F.A.A.C.T.) сообщила об обнаружении новой мошеннической схемы, ориентированной на русскоязычных пользователей мессенджеров и социальных сетей, использующих инструменты для обхода блокировок или находящихся за пределами Российской Федерации.