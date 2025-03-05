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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В Волгоградской области в результате принятых прокуратурой мер восстановлены права предпринимателя в части изменения графика и снижения стоимости оплаты вывоза ТКО Михайловской межрайонной прокуратурой Волгоградской области проведена проверка по обращению местного индивидуального предпринимателя, сообщившего об изменении ООО «ЭкоЦентр» в одностороннем порядке условий договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части периодичности и объема их вывоза.

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