В Волгоградской области в результате принятых прокуратурой мер восстановлены права предпринимателя в части изменения графика и снижения стоимости оплаты вывоза ТКО Михайловской межрайонной прокуратурой Волгоградской области проведена проверка по обращению местного индивидуального предпринимателя, сообщившего об изменении ООО «ЭкоЦентр» в одностороннем порядке условий договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в части периодичности и объема их вывоза.